كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الإماراتية: إصابة حالتين جديدتين بفيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقالت الصحة الإماراتية، إنه تبين في فحص المخالطين إصابة إيرني وزوجته، ويتلقون الرعاية في العناية المكثفة، مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة كافة بما فيها "التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة

وقالت الصحة الإماراتية، إنها شخصت حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد " المعروف باسم" COVID19"و هما حالة لزائر ايراني عمره ( 70 عاماً ) و حالته الصحية غير مستقرة و يتلقى الرعاية في العناية المكثفة وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته ( 64 عاماً).