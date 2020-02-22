كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند.. الطلاب يعتزمون الاحتجاج على حظر ثاني أكبر حزب معارض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن ينظم الطلاب في تايلاند احتجاجًا، اليوم السبت، على قرار المحكمة الذي حل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، بعد أقل من عام من الانتخابات لإنهاء الحكم العسكري المباشر.

وقال اتحاد الطلاب التايلاندي، إنه سيعقد اجتماعًا "لا عدالة في البلاد" في جامعة ثمّامات، للاحتجاج على القوانين الظالمة وحل حزب المستقبل إلى الأمام.

وأضاف رئيس اتحاد الطلاب جوتيب سيريخان "21 عامًا"، لوكالة "رويترز": "نحن نحتشد ضد الظلم في البلاد".

حلت المحكمة الدستورية يوم الجمعة، حزب المستقبل إلى الأمام المبتدئ، الذي فاز بأكثر من 6 ملايين صوت العام الماضي وجاء في المرتبة الثالثة، لقبوله قروض من مؤسسها.

كما حظرت المحكمة على 16 من المسؤولين التنفيذيين في الحزب ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات، بما في ذلك زعيم الملياردير الكاريزمي تاناثورن جوانجرونج رانجكيت.

Advertisements

يعزز هذا الحظر من موقف الائتلاف في البرلمان برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، زعيم المجلس العسكري السابق الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب عام 2014.

أثار قرار المحكمة انتقادات سريعة من جماعات حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية.

كما ذكرت السفارة الأمريكية في بانكوك، اليوم السبت، أن القرار "يثير أسئلة حول تمثيلهم في النظام الانتخابي التايلاندي".

حذرت وزارة الصحة من التجمعات العامة أثناء تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤول الصحة تاناراك بيبات: "التجمع السياسي غير مناسب في هذا الوقت وقد يزيد من خطر تفشي الوباء".. لكنه أضاف: "إذا كان هناك تجمع، ينبغي للمنظمين تصفية المشاركين الذين يعانون من أعراض تشبه الأنفلونزا وتوفير الكمامات وقفاز اليد.

سجلت تايلاند 35 حالة من فيروس كورونا.