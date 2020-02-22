كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بأن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق إزاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي ليس لها صلة وبائية واضحة رغم أن إجمالي عدد الحالات خارج الصين ما زال صغيرًا نسبيًا.

وأضاف تيدروس أدهانوم غبريسيس، في مؤتمر صحفي أن الحالات التي ليس لها صلة واضحة تشمل الحالات التي ليس لها سجل سفر إلى الصين أو تتصل بحالة مؤكدة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال إن الصين أبلغت 75569 حالة لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك 2239 حالة وفاة. ووفقًا للبيانات المتاحة، ولا يزال المرض خفيفًا في 80٪ من مرضى الفيروس التاجي، وشديد أو حرج في 20٪ من المرضى، وكان الفيروس قاتلًا في 2٪ من الحالات المبلغ عنها.

وأوضح تيدروس أن خطر الوفاة يزيد على المرضى الأكبر سنًا، مضيفًا أن هناك حالات قليلة نسبيًا بين الأطفال.

وأضاف تيدروس إنه خارج الصين، حدثت 1200 حالة في 26 دولة، منها ثماني حالات وفاة. وقال إن ذلك يشمل حالة واحدة مؤكدة في القارة الأفريقية في مصر.

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ووصف الانخفاض المبلغ عنه في الحالات الجديدة في الصين بالترحيب بالأخبار لكنه قال إنه يتعين تفسيرها بحذر شديد، مضيفًا "من السابق لأوانه وضع تنبؤات بهذا المرض".

وسيتوجه فريق من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية، والذي كان موجودًا في الصين منذ الأسبوع الماضي، إلى ووهان، مركز اندلاع الفيروس، اليوم السبت.

وبين أن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تقديم 675 مليون دولار لدعم البلدان، لا سيما البلدان الأكثر ضعفًا، مضيفًا أنها حددت 13 دولة في إفريقيا تعتبر أولوية بسبب روابطها مع الصين.

وقالت تيدروس إنها شحنت أكثر من 30000 مجموعة من معدات الحماية الشخصية إلى العديد من الدول الأفريقية، وهي على استعداد لشحن ما يقرب من 60 ألف جهاز إضافي إلى 19 دولة في الأسابيع المقبلة.