المنتخب النسوي يفوز ببطولة شمال إفريقيا بتونس

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في التتويج بلقب بطولة شمال إفريقيا الذي اختتمت فعالياته، اليوم السبت، بالعاصمة التونسية تونس.

ونجحت العناصر الوطنية في تحقيق نتيجة الفوز بنتيجة هدفين لصفر في اللقاء، الذي جمعها، اليوم بالمنتخب الجزائري على أرضية ملعب الكرم.

ووقع الهدف الأول للنخبة الوطنية في هذه المباراة، اللاعبة غزلان شباك في الدقيقة 49، فيما سجلت اللاعبة ابتسام الجريدي الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، قد فاز قبل ذلك على كل من منتخبات تونس بهدف لصفر، و تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وموريتانيا بنتيجة خمسة أهداف لصفر، منهيا بذلك هذه البطولة في الصف الأول برصيد 12 نقطة.

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