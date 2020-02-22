إنتر ميلان يتلقى دفعة قوية قبل ملاقاة يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان تلقى دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس، والمقرر لها مطلع شهر آذار/مارس الوشيك.
ويحل إنتر ميلان ضيفًا على يوفنتوس، بملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو، في قمة مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن السلوفيني سمير هاندانوفيتش حارس إنتر سيغيب عن مواجهة سامبدوريا المقبلة، والمقرر لها غدًا الأحد.
وهناك بعض الشكوك حول لحاق هاندانوفيتش بمباراة الإياب أمام لودوجوريتس لازجراد البلغاري بالدوري الأوروبي.
وأضاف الموقع أن هاندانوفيتش خضع لجلسة علاجية أمس الجمعة، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد مدى جاهزيته بعد غياب 5 مباريات.
وأشار إلى أن سمير هاندانوفيتش من المحتمل أن يكون لائقًا في الوقت المناسب، من أجل اللحاق بديربي إيطاليا أمام يوفنتوس.
وعانى إنتر من قلة خبرة الحارس البديل دانيلي باديلي، في المباريات الأخيرة خاصة أمام نابولي ولاتسيو.
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