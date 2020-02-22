روسيا تؤكد دعمها للجيش السوري في معركته ضد الإرهاب بإدلب

جددت روسيا، السبت، دعمها الكامل لقوات الجيش السوري في حربها الدائرة على الإرهاب في محافظة إدلب شمالي غربي البلاد.

وأكد سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، تمسك موسكو بمواصلة الضغط على تركيا لتسوية الأزمة في إدلب.

وسبق أن حذرت روسيا مرارا تركيا من التصعيد في إدلب السورية، مطالبة إياها بأهمية الالتزام بالتعهدات السابقة فيما يخص وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري.

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وقالت الخارجية الروسية إن عدم التزام تركيا المتكرر بتعهداتها أدى إلى تصعيد الموقف في إدلب، كما أدانت الهجمات الإسرائيلية المتكررة في العمق السوري التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وتشهد الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا للجيش السوري في إدلب، قوبل بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وبتهكم كبير على المعدات العسكرية التركية المحترقة.

واستعاد الجيش السوري بمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة عشرات البلدات في محافظة إدلب خلال الأسبوعين المنصرمين في أكبر تقدم له منذ سنوات، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية.

وتمثل إدلب معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة.