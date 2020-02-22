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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محرك البحث جوجل يكشف حجم البطالة في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال صحيفة تركية، الجمعة، إن محرك البحث "جوجل" في تركيا، سجل مؤخرًا تزايدًا في عمليات بحث المواطنين عن "أدعية العثور على عمل"، على خلفية ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق في ظل فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، اقتصاديًا.
وبحسب صحيفة "برغون" المعارضة، فإن تقاعس نظام أردوغان عن تحمل مسؤوليته اقتصاديًا، دفع المواطنين إلى تعليق آمالهم على الأدعية الدينية علها تنقذهم من مآسيهم.
وأشارت إلى أن عدد عمليات البحث عن أدعية لإيجاد عمل، بلغ حوالي 1.6 مليون عملية، خلال "الآونة الأخيرة" دون ذكر مدة محددة.
وقالت إن الأتراك لجأوا إلى موقع "يوتيوب" الشهير، للبحث عن مقاطع فيديو تتضمن أدعية العثور على عمل، بواقع 4.9 ملايين مشاهدة لتلك المقاطع.
وبنهاية العام الماضي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا طرأ على عدد العاطلين عن العمل بالسوق التركية، مسجلة نحو 4.55 مليون فرد حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في سوق تشهد أزمات مالية متراكمة.
وقالت هيئة الإحصاء التركية آنذاك، إن ارتفاعا طرأ على عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فأكثر بمقدار 817 ألف فرد، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2019 في تركيا مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
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