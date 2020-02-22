مقتل 5 إيرانيين برصاص الشرطة في احتجاجات على تزوير الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ذكر نشطاء في إيران إن 5 محتجين قتلوا خلال اشتباكات مع الشرطة، فجر السبت، جنوب غربي البلاد، في مظاهرات نددت بتزوير الانتخابات التشريعية.



ونشر عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات التي تبرز تعامل الشرطة مع المحتجين على تزوير الانتخابات في محافظة "كهكيلوية وبوير أحمد" جنوب غربي إيران.

وأسدل الستار على الانتخابات البرلمانية في إيران، عقب تمديد التصويت، مساء الجمعة، لعدة ساعات، في حدث وصفته المعارضة بـ"المسرحية" ودعت لمقاطعته، حيث شهد إقبالا ضعيفا، حسبما أكدت تقارير غير رسمية بشأن حجم المشاركة.

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وكشفت محطة "إيران إنترناشونال" الناطقة بالفارسية من بريطانيا عن نسب المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية الإيرانية بدورتها الحادية عشرة.

وأشارت المحطة الإخبارية، في تقرير لها، الجمعة، نقلا عن مصادر خاصة، إلى أن نسب المشاركة الانتخابية بلغت 16% بالعاصمة طهران، ونحو 25% على مستوى 31 محافظة إيرانية.

وكانت أظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلو مراكز الاقتراع من الناخبين بأنحاء متفرقة من إيران، لكن حاولت وسائل إعلام رسمية تحشيد الناس عبر إبراز صور مشاركة الرئيس الإيراني الأسبق المعتدل محمد خاتمي (1997- 2005) في التصويت، رغم حظر ظهوره إعلاميا منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن تهديد خامنئي ومسؤوليه للناخبين المقاطعين يعكس متاجرة بالدين وترهيبا لهم، بسبب نعتهم باتهامات من قبيل الإفساد في الأرض.