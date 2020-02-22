مجدي_يعقوب يتصدر تويتر مصر بعد تكريمه بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تصدر، السبت، هاشتاق مجدي يعقوب، قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في مصر عقب تكريم البروفيسور المصري مجدي يعقوب جراح القلب العالمي في دولة الإمارات، خلال مشاركته في مبادرة "صناع الأمل" في دورتها الثالثة، الخميس.



ودعا نشطاء تويتر من المصريين والعرب بالصحة وطول العمر للدكتور يعقوب، واصفين إياه بـ"صانع الأمل والسعادة وفخر المصريين والعرب".

وحرص النجم والفنان المصري أمير كرارة على دعم الدكتور مجدي يعقوب، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بتطبيق "أنستقرام"، للدكتور يعقوب تجمعه مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء مشاركته في مبادرة صناع الأمل.

ووجهت الكاتبة فاطمة ناعوت الشكر لـ"الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأبناء زايد الخير، ودولة الإمارات المتحضرة"، قائلة: "الملوك يعرفون قيمة الملوك، ملوك التحضر والإنسانية يعرفون قيمة ملوك العلم والإنسانية".

وتحدثت ناعوت عن مجدي يعقوب، قائلة: هذا هو العالم؛ لأنه إنسان أولًا، فمنَّ اللهُ عليه بنعمة أن يكون عالمًا، والله لا يرزق العلمَ إلا لمن كان أهلا له"، وتابعت: "العلم والإنسانية والتحضر والتواضع والسمو والإيثار والصدق، متلازمة سباعية لا تجتمع إلا في النوادر والفرائد من البشر الاستثنائيين الذين نسميهم: عباقرة".

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وقال الإعلامي جابر القرموطي: "ربنا يعطي الدكتور مجدي يعقوب من الخير بقدر ما أعطى للعلم والإنسانية".

وأبدى كثيرون عبر الهاشتاق تعاطفا كبيرا مع جراح القلب العالمي حين سقط على المسرح لحظة تكريمه، وقيام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمساعدته على النهوض.

وحول تلك الواقعة، يقول محمد البصيري: "لحظة سقوطك على الأرض توقفت قلوب الإنسانية، أيها الإنسان العظيم تحية إجلال وتقدير"، وقال مراد ممدوح: "العملاق المصرى يعقوب الذي سقط وقام فى شموخ.. كان يستطيع أن يعيش مثل الأمراء لكن كرس باقي عمره للغلابة والخير وخدمة الناس ووطنه مصر".

وقلَّد نائب رئيس الامارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وشاح "محمد بن راشد للعمل الإنساني"، تقديراً لجهوده التي قدّمها في مجال الطب والأبحاث العلمية على مدار أكثر من 50 عاماً.

وخلال حفل ضخم أقيم في الإمارات، الخميس، أعلنت مبادرة "صناع الأمل" في دورة 2020 تبني مشروع بناء "مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر"، بوصفه مشروع العام الإنساني العربي.

ويعد يعقوب أشهر أطباء القلب في العالم، ولقّبته الصحافة العالمية بملك القلوب، عرفاناً بمكانته العالمية الراسخة في تطوير علم جراحة القلب.