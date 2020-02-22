نشطاء الإصلاح يستغلون مقتل نجل العكيمي لإستهداف الصحافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شن نشطاء حزب الإصلاح، تحريضاً ضد الصحافة والصحفيين حيث هاجموا صحيفة الشارع اليومية والتي يرأس تحريرها الصحفي نائف حسان على خلفية نشر الصحفية قبل أسبوعين خبر عن مفاوضات بين محافظ الجوف أمين العكيمي مع قيادات حوثية لتسليم المحافظة.



وزعم نشطاء بينهم مسؤولين في الشرعية، عقب مقتل نجل محافظ الجوف صادق أمين العكيمي مساء الخميس في مواجهات مع مليشيا الحوثي، أن صحيفة الشارع تخلق الفتنة وتعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي.

تداول ناشطون إصلاحيون وقيادات حزبية ترويسة صحفية الشارع وشنوا هجوما لاذعا ضد الصحيفة واتهموها بالحوثية، وأنها تعمل لصالح الامارات، وتعمل على شق الصف الوطني، محرضين على الصحيفة والمحررين فيها.

Advertisements

وكتب صالح سميع منشورا في تويتر مصحوبا بصحيفة الشارع "‏ترى : من تخدم هذه الصحيفة السوداء".

في السياق انتقد صحفيون تحريض الاصلاح وناشطية على الصحافة الصحفيين، معتبرين الحملة الاصلاحية تكشف الوجه الحقيقي لحزب الاصلاح وانه لايختلف عن مليشيا الحوثي الذراع الايرانية التي عملت على قمع الصحافة والصحفيين منذ العام 2014.

الصحفي فاروق الكمالي وفي منشورا له بتويتر قال "‏يتم استثمار مقتل نجل العكيمي للتحريض ضد الصحافة، ونرى تصعيدا خطيرا في لغة الترهيب التي تطال المجتمع الصحفي وتمثل تهديدا للصحفيين واستهدافا لحرية التعبير".

وأضاف "نشرت "الشارع" خبرا وفق مصادرها، بدلا من التحريض ضدها كان المتوقع أن يوضح محافظ الجوف أو ينفي وجود إتفاق أو تفاوض مع الحوثيين".