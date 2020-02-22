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رئيس مجلس محافظة طهران يضع نفسه في الحجر الصحي

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أجرى رئيس مجلس محافظة ​طهران​ محسن هاشمي تحاليل فيروس "كورونا" ووضع نفسه في الحجر الصحي بسبب تخوفه من الإصابة.

وقال هاشمي إنه اجتمع سابقا بعمدة المنطقة 13 في طهران مجتبی رحمن زاده الذي أجرى 4 فحوصات أثبتت ثلاثة منها أنه مصاب بـ"كورونا" بينما نفت محافظة طهران تأييد إصابته. وأضاف هاشمي أن عمدة المنطقة 13 في طهران أبلغه أنه يعتقد أنه أصيب بالفيروس بعد مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار ​الثورة​ في الـ11 من الشهر الجاري.

وعقد مجلس بلدية طهران اليوم اجتماعا ناقش فيه إغلاق المجلس لمدة أسبوع لكن تقرر مواصلة العمل فيه مع احتمال تعطيل الاجتماعات نظرا لتغيب الأعضاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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