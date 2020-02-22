مستشفى تبنين نفت وجود حالات كورونا فيها

نفت إدارة ​مستشفى تبنين​ الحكومي، في بيان، "الشائعات و​الأخبار​ التي تتناقلها بعض وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول وجود حالتين مشتبه بهما بالإصابة ب​فيروس كورونا​، وهما يخضعان للفحوص في مستشفى تبنين الحكومي".

وأكدت الادارة انها "تنفي نفيا قاطعا هذه الأخبار جملة وتفصيلا، وتتمنى الدقة في نقل المعلومات و​الاخبار​".