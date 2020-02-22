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مستشفى تبنين نفت وجود حالات كورونا فيها

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نفت إدارة ​مستشفى تبنين​ الحكومي، في بيان، "الشائعات و​الأخبار​ التي تتناقلها بعض وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول وجود حالتين مشتبه بهما بالإصابة ب​فيروس كورونا​، وهما يخضعان للفحوص في مستشفى تبنين الحكومي".

وأكدت الادارة انها "تنفي نفيا قاطعا هذه الأخبار جملة وتفصيلا، وتتمنى الدقة في نقل المعلومات و​الاخبار​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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