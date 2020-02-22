حملة توعية عن سرطان الثدي من قبل الكتيبة الهندية في بلدة الهبارية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن ​الكتيبة الهندية​ العاملة ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان نظمت حملة توعية عن ​سرطان الثدي​ في ​بلدة الهبارية​ قضاء حاصبيا وذلك في قاعة البلدية وذلك في اطار التعاون القائم بين اليونيفيل والسكان المحليين في منطقة عمل هذه القوات وقد هدفت هذه المبادرة الى وضع التوازن بين الجنسين وتمكين وبناء القدرات في سلم أولوياتها بحيث أتاحت الفرصة للسيدات في المنطقة للتواصل والتفاعل مع حفظة السلام الاناث بشكل مريح دون كسر المعايير الثقافية والتقليدية. ان وجود نساء حفظة السلام في مختلف الأنشطة يساعد في كسر القيود كما يوفر ميزة إضافية تتمثل في زيادة التفاعل مع مراعاة الحساسية الثقافية.

وتفاعلت حفظة السلام الاناث مع النساء اللواتي حضرن للاستفادة من المحاضرة حيث تم تقديم شرح مفصل حول الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي في جلسة دامت لمدة ساعة. كما طُلب من النساء المشاركات نقل هذه المعلومات الى السيدات في العائلة لمنع هذا المرض. كما استمع الفريق الطبي من النساء الموجود الى القضايا التي تشغل السيدات في البلدة كذلك رأيهن وتوقعاتهن من اليونيفيل. لقد لاقى هذا النشاط ترحيبا كبيرا من قبل النساء اللواتي حضرن حملة التوعية هذه.