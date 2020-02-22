المرابطون: دولة الوحدة القوية حل حتمي  للتخلف والاحتلال والقمع

شددت حركة الناصريين المستقلين – ​المرابطون​ على ان "دولة الوحدة ​الدولة​ القوية اقتصاديًا وبشريًا وعسكريًا حل حتمي للتخلف والاحتلال والقمع الذي يعيشها المواطن العربي دولة لجميع مواطنيها على اختلاف مشاربهم السياسية ومعتقداتهم ومذاهبهم. وهذا التنوع العرقي المتفاعل حضارياً كان بحد ذاته من أهم أسباب النهضة في الزمن الذهبي لهذه الأمة. لا تستثني أو تهمش المكونات الأخرى للوطن العربي من كرد وتركمان وأمازيغ وأفارقه، أو أية مكونات من المحيط إلى خليج العرب".

وفي مناسبة إعلان الوحدة بين ​سوريا​ ومصر أضافت " دولة الوحدة دولة مدنية ،ترتكز في عمقها الفكري والحضاري على لغتها العربية السائدة في جميع الأقطار العربية، وهي السبب في خلق التواصل الاجتماعي والتقارب السياسي، وتوحيد الفكر العربي. خلافاً لغيرها من طروحات مشبوهة في هذا الزمن التي تسعى الى تأسيس دويلات وإمارات دينية مزورة تتلاقى مع كيان يهود التلمود على أرض ​فلسطين​ العربية. وهذا ركيزة ما أسموه "ب​صفقة القرن​" الساقطة والمولود الحرام لما أسموه ربيعاً عربيا وهو صقيع انهزم على أبواب قاهرة المعز ودمشق قلعة الصمود العربي".

وشددت على ان "دولة الوحدة حل حتمي في مواجهة التجزئة، والديمقراطية في مواجهة الاستبداد، والتنمية المستقلة في مواجهة النمو المشوه والتبعية، والعدالة الاجتماعية في مواجهة الاستغلال، و​الاستقلال​ الوطني والقومي في مواجهة الهيمنة الأجنبية والمشروع اليهودي التلمودي، والأصالة والتجدد الحضاري في مواجهة التغريب. وتنتج ​العروبة​ الحضارية عقيدة تراث مشترك من ​اللغة​ والثقافة والتاريخ إضافة إلى مبدأ حرية الايمان بجوهر الرسالات السماوية للإنسان العربي.

وأكدت ان "التآمر على دولة الوحدة جعلنا نتردد في الدعوة المباشرة لإزالة الحدود المصطنعة المفروضة علينا استعماريا وبتنا اسرى بين هذه الخطوط المرسومة بالقلم الرصاصي على خارطة الأمة والتجزئة هي المأساة الكبرى التي اوصلتنا الى هذا الزمن الرديء وبتنا نظن اننا منعزلين في اقليمنا الجغرافي". وأضافت "إنما الوحدة الكاملة المنجزة لامة العرب من المحيط الى ​الخليج العربي​ هي الحل وبزوغ فجرها قادم لا محال و سيكون ثورة الثورات تفرض دون موعد. يرونها بعيدة ونراها اقرب من القريب".