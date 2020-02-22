مستشفيات مدينة صور ومنطقتها اتخذت التدابير الاحترازية لمرضى المستشفيات

انخذت مستشفيات ​مدينة صور​ ومنطقتها، التدابير الاحترازية لمرضى ​المستشفيات​ والعاملين والزوار، من خلال وضع القناع الواقي، والتعقيم العام لليدين، كما نشرت الجمعيات و​الصليب الأحمر اللبناني​ تعليمات الوقاية من فيروس الكورونا.

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