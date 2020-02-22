قوى الامن: توقيف عصابة ترويج مخدرات تنشط بين برج حمود والنبعة

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لمكافحة عمليات تجارة وترويج ​المخدرات​ في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي نفذتها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد كامل هويات أفراد إحدى عصابات الترويج التي تنشط ضمن منطقتي ​النبعة​ و​برج حمود​ وهم:

- ع. أ. (مواليد ۱۹۸۳، سوري)

- ع.ع. (مواليد ۱۹۹۰، سوري)

- أ. أ. (مواليد ۲۰۰۰، سوري)

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وذكرت انه بتاريخ ۱۸/ ۲/ ۲٠٢٠ ومن خلال عمليات المراقبة، تمكنت دورية من الشعبة من توقيف الأول والثاني في محلة برج حمود بالجرم المشهود خلال قيامهما بعملية الترويج كما أوقفت أحد الزبائن لشرائه المخدرات من المذكورَين، ويدعى: د. أ. (مواليد ۱۹۷۸، لبناني) وهو مطلوب للقضاء. وبتفتيش المروجَين عثر بحوزتهما على مبلغ مالي ناتج عن بيع المخدرات وهاتفين خلويين ومظروفاً يحتوي على مادة ​الكوكايين​.

واوضحت انه بالتزامن أوقف الثالث داخل منزله في محلة ​سد البوشرية​، وضُبط بحوزته: /8/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين زِنة المظروف الواحد /1،1/غ. علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين بلغت زنتها /۱۷/ غ. /68/ غ. من ​حشيشة الكيف​. وبالتحقيق مع الأول والثاني اعترفا بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن ضمن منطقتي النبعة وبرج حمود، واعترف الثالث أنه يقوم بتوضيب المخدرات داخل منزله، كما واعترف د.أ. بتعاطيه المخدرات وشرائها من الأول والثاني.

وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.