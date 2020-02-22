5 جرحى بحادث سير على طريق عام حاصبيا

أصيب 5 أشخاص ب​حادث سير​ على طريق عام ​حاصبيا​ - ​الحاصباني​، نتيجة انزلاق ​سيارة​ من نوع "​مرسيدس​" بقيادة ر. ف. وأدخل الجرحى الى ​مستشفى​ حاصبيا للمعالجة. إضغط للمزيد

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