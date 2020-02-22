عقل: القضاء اليوم امام مسؤولية كبيرة والايام الآتية أصعب بكثير

لفت عضو المكتب السياسي في ​التيار الوطني الحر​ ​وديع عقل​ إلى ان "مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ هي الوحيدة التي تطبق قانون الاثراء غير المشروع"، لافتا إلى ان "كل الناس تتكلم عن التهريب البري، فليقولوا لنا من هم ​القضاة​ الذين طبقوا قانون مكافحة تبييض الاموال على جرائم التهريب البري؟".

وأشار في حديث تلفزيوني إلى ان "كل الناس تعلم ان أموالهم بخطر في ​المصارف​، و​القضاء​ اليوم امام مسؤولية كبيرة"، متوجها إلى القضاة بالقول: "أيها القضاة قال لكم الرئيس ميشال، من يتدخل معكم في ال​سياسة​ إلجأوا إليّ".

واعتبر ان "الايام الآتية أصعب بكثير اقصاديا على الناس، وهذا جرس انذار وكل ​الشعب اللبناني​ بكافة انتماءاته متضرر اقتصاديا".

من جهة اخرى، رأى انه "من المؤسف ان رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ لا زال يستخدم الناس المحتاجة ويضعها في وجهنا"، موضحا ان "من اعتدى على ​الشباب​ في ​تظاهرة​ ​مصرف لبنان​ لديهم حاجات اقتصادية أيضا، ونحن نسامحهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون".

وشدد على انه "هناك مجموعة من الكمائن نصبت منذ أكثر من سنة لرئيس التيار الوطني الحر"، مؤكدا انه "نحن ليس لدينا مشكلة مع جنبلاط انما هو وضع نفسه بحماية اسرار الصرف المالي ب​الدولة اللبنانية​ لسنوات طويلة". وأكد عقل انه "نحن نطالب بالشفافية، هذا حق لكل مواطن لبناني، وجنبلاط لم يستطع ان يوقف زحف التيار إلى منطقة ​الحمرا​، رغم استخدامه لكافة الوسائل". وقال: "انتهى زمن حماية الزعامات السياسية واليوم اللبناني أمام وقت مصيري اما يكرس نفسه انه يمشي وراء الزعامات اما ان ينتفض ويذهب باتجاه بناء الدولة".