"تحييد" 120 "إرهابيا" خلال عملية في النيجر

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أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مساء الجمعة أن 120 "إرهابيا" تم "تحييدهم" خلال عملية عسكرية مشتركة أطلقها في الأول من شباط/فبراير عناصر في القوات المسلحة النيجرية وقوة برخان الفرنسية في جنوب غرب النيجر.

وقالت الوزارة في بيان إن العملية جرت في شمال منطقة تيلابيري بجنوب غرب النيجر على الحدود مع مالي.

وأضاف البيان الذي تلي عبر الإذاعة أن "الحصيلة التي وضعت في 20 شباط/فبراير 2020 هي كما يلي: في الجانب الصديق لا خسائر، في الجانب المعادي تم تحييد 120 إرهابيا بينهم 23 في مثلث إيناتيس-تونغو تونغو-تيلوا".

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وأوضح أنه "تمت مصادرة وتدمير عشر دراجات نارية ومعدات تستخدم في صنع عبوات ناسفة يدوية الصنع وللمراقبة".

وأشاد وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي ب"التعاون مع الشريك الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب إلى جانب القوات المسلحة النيجرية"، مؤكدا أن "هذه العملية المشتركة تتطابق مع التوصيات الصادرة عن قمة بو في فرنسا في 13 كانون الثاني/يناير 2020".

وتيلابيري منطقة شاسعة تبلغ مساحتها حوالى مئة ألف كيلومتر مربع وتقع بمحاذاة الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.