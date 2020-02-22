شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يوافق على استضافة لبنان للمؤتمر العام للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، على عقد المؤتمر العام للاتحاد الذى يشهد إجراء الانتخابات على الأمانة العامة للاتحاد، بلبنان فى بداية شهر أبريل المقبل.

وكان اتحاد الصحفيين العرب قد وافق على انضمام نقابة الصحفيين فى جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها فى أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الدائم الذى يعقده الاتحاد العام للصحفيين العرب، لبحث أخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة فى العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين والمخاطر التى تهدد الصحافة الورقية.

كما يتضمن جدول أعمال المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، بحث الأوضاع السياسية فى العالم العربى، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء.

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وكانت العاصمة السعودية الرياض، احتضنت فى ديسمبر الماضى، اجتماعات الاتحاد العام للصحفيين العرب، تحت رعاية وزير الإعلام تركى بن عبدالله الشبانة، وبمشاركة ممثلو النقابات العربية الأعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب.

وألقى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، خالد المالك كلمة رحب فيها بأعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب، معرباً عن سروره باستضافة الهيئة للاجتماع الذى يتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام السعودى.

وأشار المالك، إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين فى الوطن العربى أن يقفوا مباشرة على المنجز الذى تحقق على صعيد الإعلام، وأن يلتقوا زملائهم الإعلاميين السعوديين لتبادل الخبرات والحديث حول الإعلام وقضاياه.