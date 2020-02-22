شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "خارجية مستقبل وطن" تبحث مع الوفد البرلمانى الليبى أخر تطورات القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد كلا من النائب كريم درويش الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية والنائب طارق الخولى أمين العلاقات الخارجية بالحزب، والنائب عبد الله مبروك أمين مساعد المهنين، اجتماعًا مع الوفد البرلمانى الليبى المشارك فى الجمعية، وذلك على هامش انعقاد الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه أكد الجانب المصرى على كامل الدعم للشعب الليبى فى الأزمة الحالية، وعلى استمرار التواصل والتنسيق مع البرلمان الليبى باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة لإرادة الليبيين وأن أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن تولى أهمية قصوى للقضية الليبية وتسعى من خلال أطر الدبلوماسية الحزبية فى دعم الحل السياسى واطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى مواجهة الدول الراعية للإرهاب.

وفى نفس السياق، أكد الوفد الليبى على التقدير الكامل لدور القوى السياسية المصرية فى دعم وحدة وسلامة الدولة الليبية وعن تطلع الليبيين لاستمرار هذا الدعم.

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كما أضاف الجانب الليبى بأن حل المليشيات الإرهابية أمر غير قابل للتفاوض وأن البرلمان الليبى يدعم جيشه الوطنى فى جهود مكافحة الإرهاب.

وكانت قد تولت مصر رئاسة الجمعية البرلمانية للمتوسط، بتسلم النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رئاسة الجمعية من السفيرة علياء بوران سفير المملكة الأردنية الهاشمية بواشنطن ولندن، ووزير السياحة الأردنية سابقا، والتى شغلت منصب رئيس الجمعية البرلمانية لمنطقة المتوسط للعام الماضى، وتولى درويش منصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالشئون الاقتصادية والاجتماعية بالجمعية.

وذكر كريم "درويش"، أن مصر باتت تشغل مواقع مؤثرة فى كثير من المنظمات الدولية والإقليمية بفضل السياسة التى انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 بتوثيق علاقات مصر الدولية بكافة القوى الدولية، مما دعم فرص مصر فى شغل ما تستحقه من مناصب دولية.