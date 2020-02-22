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مصرع المرافق الشخصي لعبد الملك الحوثي خلال مواجهات مع القوات الجنوبية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 22 فبراير 2020

لقي المرافق الشخصي لزعيم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عبدالملك الحوثي، مصرعه، خلال مواجهات شهدتها جبهة شمال الضالع بين الميليشيات والقوات الجنوبية المشتركة .

 

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وبحسب موقع نيوز يمن، فقد أكد مصدر طبي في مستشفى ناصر الطبي بمحافظة إب، مصرع المرافق الشخصي السابق لزعيم المليشيات المدعو “حسن عبدالله حنين الجرادي”، والمكنى (أبو شهيد)، بعدما تعرّض لإصابة بالغة أثناء قيادته لإحدى كتائب من لواء صماد2 في جبهة الفاخر غربي مدينة قعطبة.

 

وكانت القوات الجنوبية قد أفشلت، في وقت سابق، سلسلة من المحاولات لتسلل الميليشيات باتجاه مواقعها في جبهة حجر – بتار على مشارف معسكر الجب الاستراتيجي، وشنت هجوماً معاكساً باتجاه مناطق العود والحشا وناصة، التي باتت قريبة من التحرير.

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