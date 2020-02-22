وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن سعادته بلقائه سلطان عمان

السبت 22 فبراير 2020

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته بلقائه سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد خلال زيارته إلى العاصمة مسقط.



وقال بومبيو عبر حسابه الشخصي في تويتر "يشرفنا أن نلتقي اليوم بسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد"، مضيفا "سنواصل شراكتنا القوية مع عُمان لمواجهة التهديدات الإقليمية وتعزيز الرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة".

والتقى سلطان عمان هيثم بن طارق وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بقصر العلم العامر بالعاصمة مسقط.

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والجمعة، وصل بومبيو إلى العاصمة العمانية مسقط، قادما من السعودية في أول زيارة للسلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق.

وكان في استقبال بومبيو، خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا، يوسف بن علوي بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية العماني، والسفيرة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، وعدد من أعضاء السفارة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن الجانبان استعرضا خلال اللقاء، الذي تم في قصر العلم العامر، أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

ورافق وزير الخارجية الأمريكي زوجته والسفيرة ليزلي إم تسو، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، وديفيد شنكر مساعد، وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.