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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حاكم دبي يكرم جراح القلب المصري العالمي مجدي يعقوب والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس الوزراء وحاكم دبي، جراح القلب العالمي المصري مجدي يعقوب، ومنحه وسام محمد بن راشد لخدمة الإنسانية، وذلك خلال الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل" ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للمبادرات العالمية.
لكن وأثناء توجه الجراح العالمي مجدي يعقوب لمنصب التكريم تعرض للتعثر أثناء صعوده درجات المنصة وهرع إليه الحاضرون، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بينما قالت له المذيعة "سلامتك"، في لافتة انسانية من الجميع.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.
وكتب الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة ألف مبروك للفائزين، كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة،
وتابع: "ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي، وستبقى حاضنة لكل العرب، وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".
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