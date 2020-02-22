شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات إيران : مقاعد العاصمة للمتشددين فقط والان نبدء بالتفاصيل
فاز المتشددون الإيرانيون بكل مقاعد العاصمة طهران بمجلس الشورى (البرلمان) فيما يتواصل فرز الأصوات في انتخابات من المتوقع أن تسفر عن سيطرة المحافظين على المجلس .
وأظهرت النتائج المبكرة لطهران وهي أكبر دائرة والأكثر نفوذا في البلاد ذات الثلاثين مقعدا في مجلس الشورى ، أن المتشددين والمحافظين حصلوا على كل مقاعد العاصمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم السبت.
وانتهى التصويت منتصف الليل وبدأ فرز الأصوات على الفور، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.
وفي حين لم يتم الإعلان عن نسبة الإقبال الرسمية، فمن المتوقع أن تكون أقل من السنوات السابقة بسبب منع المئات من المرشحين المعتدلين والإصلاحيين من خوض السباق الانتخابي وكذلك بسبب التقارير التي وردت عن زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
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