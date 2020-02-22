شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 433 والان نبدء بالتفاصيل
فقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد19-" في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية بشكل حاد، حيث تم رصد معظم الإصابات في مستشفى في مقاطعة شيونجدو جنوب شرق البلاد وفي مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، التي تمثل حوالي 80 بالمئة من إجمالي الإصابات في البلاد.
ومن بين 229 حالة إصابة جديدة، 95 منها متعلقة بمستشفى داينام في شيونجدو، حيث ظهرت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
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