شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إعدام 3 أدينوا بقتل ضابط شرطة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل ضابط من شرطة محافظة الجيزة في عام .2013

وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 سبتمبر عام 2013، وأثناء عودة الضابط برتبة رائد محمد أبو الدهب خلف من شرطة نجدة الجيزة الى منزله بمنطقة الهرم عقب انتهاء ساعات عمله حيث سمع استغاثة إحدي الفتيات، والتي تبين أنها كانت تواجه محاولة لسرقة هاتفها المحمول بالإكراه .

وطارد الضابط الجناة الثلاثة، وأصابه أحدهم بطلق خرطوش في الوجه، مما مكنهم من الهرب. ونقل الضابط إلى مستشفى الشرطة بمنطقة العجوزة للعلاج ولكنه توفي متأثرا بإصابته.