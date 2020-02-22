شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى و28 مصاباً .. كورونا يحاصر إيران والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية، إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 28 شخصا، فيما توفي 5 أشخاص بسبب الفيروس.
ونقلت وكالة الأنباء اليوم السبت عن كيانوش جهانبور قوله: حتى الآن ، تم اختبار 785 شخصا من المشتبه بهم بالاصابة بفيروس كورونا من بين آلاف الاشخاص الذين راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية، وخلال يوم أمس تم التشخيص المؤكد لـ 10 اشخاص أصيبوا بالفيروس وبالتالي يصل مجموع الاصابات على مستوى البلاد إلى 28 شخصا.
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