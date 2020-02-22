شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. مركزان لعزل للقادمين من إيران والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر كويتية إن وزارة الصحة جهزت مركزين للحجر الصحي لاستقبال القادمين من دول ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت مصادر صحافية كويتية إن أولى طائرات الإخلاء التي تجلي المواطنين الكويتيين من إيران ستصل البلاد عصر اليوم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ستطبق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشياً للفيروس، كما علقت الكويت الرحلات الجوية مع إيران.

وأشارت المصادر إلى أن "الموقعين المخصصين للحجر الصحي جرى تجهيزهما منذ فترة ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للتعامل مع أى طارئ"، مشددة على أن "الوزارة تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاًعلى سلامة الجميع، مواطنين ومقيمين".