شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المتمردين السابق نائبا أول لرئيس جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

يؤدي ريك مشار زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان اليوم السبت اليمين أمام الرئيس سلفا كير نائبا أول له بعد اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة، في خطوة من شأنها إنهاء القتال المستمر في البلاد منذ سنوات.

وأجل كير ومشار أكثر من مرة موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق سلام وقعاه عام 2018. وأودت الحرب الأهلية بحياة 400 ألف شخص وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.