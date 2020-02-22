علاوي: تظاهرات 25 شباط افضل رد على سياسات المحاصصة والفساد

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، ان تظاهرات 25 شباط افضل رد على سياسات المحاصصة والفساد.
وقال علاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "العراق على موعد جديد مع ابنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع".
واضاف ان "تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها"، مشيرا الى انها "ستكون افضل ردٍ على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالمليشيات او الارتهان للنفوذ الخارجي".
ويستعد المتظاهرون العراقيون لرفع وتيرة احتجاجاتهم عبر الخروج بـ"مليونية" يوم 25 شباط الجاري، دعا لها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تحدث آخرون عن عزمهم التوجه من محافظاتهم الجنوبية إلى بغداد.
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