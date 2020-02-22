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المالكي يدعو الكتل السياسية لعدم وضع العقبات امام رئيس الوزراء المكلف

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دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، الكل السياسية الى عدم وضع العقبات امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال المالكي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "المطلوب من الرئيس المكلف أن يحرص ويبذل الجهد من اجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة".

وأضاف المالكي، "لا يسوغ عقد الجلسة وسط المقاطعة الكلية لبعض المكونات وعلى الكتل السياسية الممثلة للمكونات ان لا تضع العقبات او تطلب المستحيل من الرئيس المكلف، لأن الجميع في مركب وطني واحد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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