عمليات بغداد تعلن اصابة عدد من المنتسبين اثر استهدافهم ببنادق صيد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اصابة عدد من المنتسبين اثر استهدافهم ببنادق صيد.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "مازلت المجاميع العنفية داخل التظاهرات تستهدف قواتنا الامنية ببنادق الصيد حيث جرح عدد من منتسبي قوات حفظ القانون المكلفة بحماية المتظاهرين".

واضافت ان "قواتنا تمارس ضبط نفس عالي جدًا"، داعية "المتظاهرين السلميين الى التعاون معها لمنع هذه الاعتداءات واعتقال المنفذين وإحالتهم للقضاء".