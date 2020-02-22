تحالف السامرائي يؤكد لصالح دعمه لعقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وفد من تحالف الوطن أولا التقى رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام الجمهوري اليوم السبت، حيث تم خلال اللقاء بحث الوضع السياسي في البلاد وضرورة توحيد جهود جميع الكتل السياسية من أجل عبور الأزمة التي تعصف بالبلاد".وأكد رئيس الجمهورية، بحسب اليبان، "ضرورة استمرار الحوار البناء بين جميع الأطراف السياسية لوضع خارطة طريق وطنية لعبور الأزمات التي تحدق بالبلاد وأن يتعالى الجميع على المصالح الضيقة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتنفيذ مطالب الشعب بتوفير حياة كريمة لكل أبناءه دون استثناء".

من جانبه، أكد رئيس التحالف النائب مثنى السامرائي أن "حصول الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في البرلمان على استحقاقات في أي تشكيلة حكومية هو أمر طبيعي في الظروف الطبيعية لكن الوضع المعقد الذي تمر به العملية السياسية يستوجب التنازل عن هذا الحق مادام ذلك سيؤدي لاستقرار البلاد ويمهد لإجراء انتخابات نزيهة تعكس الارادة الحقيقة للشعب".



وشدد أنه "يدعم عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على تشكيل الحكومة الجديدة، مع ضرورة أن تحقق التشكيلة الحكومية المزمع عرضها على البرلمان تمثيلا عادلا لجميع أبناء الشعب وأن يتضمن البرنامج الحكومي فقرات واضحة حول إعمار المحافظات المحررة وإعادة النازحين".