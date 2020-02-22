تحديث جديد من 'تويتر' يمنع انتشار المعلومات المضللة

يختبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعض الطرق تهدف إلى تحذير المستخدمين من المعلومات المضللة التي ينشرها الساسة والشخصيات العامة. ووفقا لما ذكرته شبكة "إن بي سي" الإخبارية، تتضمن الميزة الجديدة ظهور علامات بألوان واضحة أسفل التغريدات التي يبلغ المستخدمون بأنها مضللة بشكل ملحوظ، وتتيح الميزة تصحيح المعلومات المغلوطة في التغريدة المنشورة.



وأوضحت الشبكة أنه أثناء الإبلاغ عن المحتوى، سيتم طرح عدة أسئلة على المستخدمين للتأكد من نشر صاحب التغريدة للمعلومات المضللة لمنع محاولات استغلال الميزة ضد الأراء المختلفة، وفقاً لـ"سبوتنك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.