(7) رقم صفاء هادي مع كريليا سوفيتوف الروسي

رياضة 2020-02-22 | 11:58 219 مشاهدة أعلن نادي كريليا سوفيتوف الروسي، عن رقم لاعبيه الجدد، الذين انضموا الى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية. وتعاقد سوفيتوف مع 5 لاعبين في الانتقالات الشتوية الجارية وهم: الجزائري مهدي زيفان والسلوفيني دنيس بوبوفيتش والروسيون يفغيني فرولوف وسيرجي إيفانوف ومكسيم غلوشينكوف واخيراً صفاء هادي. وسيرتدي صفاء الرقم 7 مع فريقه الجديد، حث من المؤمل ان يخوض اول لقاءاته مع سوفيتوف في اطار المعسكر التدريبي للفريق الروسي في اسبانيا.



تجدر الإشارة الى ان صفاء سيمثل سوفيتوف لمدة موسمين ونصف. تجدر الإشارة الى ان صفاء سيمثل سوفيتوف لمدة موسمين ونصف.

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