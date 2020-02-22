"انتخابات الدم".. التصويت فوق معاناة الإيرانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توظيف الدين واستحضار أمجاد الماضي.. ألاعيب يحترفها نظام الملالي لتنجده وقت الأزمات، خاصة استعطاف الشعب الإيراني المأزوم.. آخرها الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.. ولكن هل تفلح حيل الأمس في أزمات اليوم؟

انتخابات إيران.. حضرت الصناديق وغاب الناخبون

معارضة إيرانية لـ"العين الإخبارية": انتخابات البرلمان ستقود لاحتجاجات

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مشهد انتخابي فضح مسرحية النظام الإيراني التي حاول كتابتها على مدى شهور، لتحفظ ماء وجهه وتضع نهاية مظاهرات خرجت للاعتراض على فشله الداخلي والخارجي، وراح ضحيتها الكثيرون. ولكن الشارع الإيراني كان له رأي آخر ورفض جديد عكسته اللجان الانتخابية الخاوية.

فيما يبدو لم تفلح حيلة مرشد إيران علي خامنئي المصبوغة بالدين التي دعا فيها الإيرانيين للنزول إلى الانتخابات، كونها واجبا دينيا وجهادا شرعيا، بل لم يفلح أيضا استنجاده بالطغاة القدماء، مستعينا بأمجادهم لحث الجماهير على المشاركة.

فشل صادم لعمائم نظام الملالي يبعث رسالة واضحة وصريحة من الشعب الإيراني.. ارحلوا لقد سقطت شرعيتكم.‎