- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالسبت 2020/2/22 04:14 م بتوقيت أبوظبي
المحكمة الدستورية العليا المصرية
يناقش رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية في القاهرة مواجهة التهديدات الإرهابية التي تواجه القارة من منظور دستوري.
وانطلقت بالعاصمة المصرية فعاليات مؤتمر القاهرة رفيع المستوى الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، اليوم السبت، بحضور 100 قاضٍ ممثلين عن 35 دولة، وعدد من سفراء الدول المدعوة للاجتماع وخبراء متخصصين في القضاء الدستوري.
وتستمر فعاليات المؤتمر، في الفترة من 22 إلى 25 فبراير/شباط الجاري، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتدور جلسات الاجتماع المنعقد بالمحكمة الدستورية المصرية جنوبي القاهرة بالشراكة مع الوكالة المصرية من أجل التنمية بوزارة الخارجية، حول طرق مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وآليات التفسير الذي تباشره المحاكم في القارة الأفريقية، وكيفية تطبيق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، إضافة لطرح صور مواكبة القضاء للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون.
كما يتناول الاجتماع الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم للممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، وصور المساهمة في العدالة الانتخابية في ظل تباين الآراء حول الإشراف القضائي على الانتخابات.
وشهدت الدورة الثالثة للاجتماع توصيات عدة من أبرزها: إنشاء مركز تدريب هدفه تبادل الخبرات بين جميع قضاة المحاكم العليا في أفريقيا، ومكافحة الإرهاب وحماية الفئات المهمشة وحماية البيئة، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية قانونية للمحاكم الدستورية الأفريقية لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
كما شهدت الدورة الماضية إطلاق موقع إلكتروني لشبكة المعلومات بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.
وتعد فكرة عقد اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية إلى عام 2017، بعد تقديم رئيس المحكمة الدستورية وقتها عبدالوهاب عبدالرازق مبادرة لتنظيم مؤتمر بشكل دوري، لمناقشة أهم القضايا التي تواجه القضاة ورؤساء المحاكم العليا في القارة الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر "مواجهة الإرهاب من منظور دستوري" على مائدة "رؤساء محاكم أفريقيا" بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.