مطالب نيابية لبنانية بوقف الرحلات من وإلى إيران بسبب كورونا

طالب برلمانيون لبنانيون سلطات بلادهم، السبت، بتعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران فورا، عقب إعلان وزارة الصحة عن وصول فيروس كورونا إلى البلاد.

وحذر النواب اللبنانيون، في الوقت ذاته، من أن التأخير في القرار يعرض سلامة اللبنانيين للخطر.

وانضم لبنان، الجمعة، رسميا إلى نادي الدول المصابة بفيروس "كورونا"، بعد تأكيد وزير الصحة اللبناني حمد حسن في مؤتمر صحفي تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأشار الوزير إلى أن المصابة عائدة من قم بإيران، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري، فيما لفت إلى أنه بجانب الحالة المصابة فهناك حالتان مشتبه في إصابتهما.

وأجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالا هاتفيا بوزير الصحة، واطلع منه على آخر المعطيات المتعلقة بظهور إصابة بكورونا لدى إحدى السيدات اللبنانيات القادمات من طهران، وفقا للوكالة المركزية للأنباء، فيما أكد الأخير أن "الحالة التي ظهرت قيد العلاج وفقا للمعايير الصحية المعتمدة".

سلامة اللبنانيين في خطر

الوزير السابق النائب نهاد المشنوق تساءل باستنكار: "لا أعرف ماذا ينتظر رئيس الحكومة، ولا ماذا تنتظر اللجنة الوطنية التي تحدث عنها وزير الصحة".

وأكد أنه لا بد من وقف جميع الرحلات الآتية من إيران، أسوة بالدول التي اتخذت قرارات مماثلة، محذرا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر من أن تأخير القرار في مثل هذه الحالات يعرض سلامة كل اللبنانيين للخطر.

كما انضم لدعوة وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران، النائب إلياس حنكش، عضو تكتل اللقاء الديمقراطي، متسائلا: "‏كيف نثق بسلطات لم توقف الرحلات من وإلى إيران، أو على الأقل حجز الواصلين 24 ساعة، بعد كل الأخبار عن الإصابات بمرض كورونا؟"، معربا عن أمله في اتخاذ جميع التدابير الصارمة بمسؤولية لحصر خطر العدوى.

فيروسات إيرانية

بدوره، دعا عضو كتلة المستقبل النيابية عثمان علم الدين إلى محاسبة كل مسؤول عن وصول فيروس كورونا للبلاد، قائلا عبر حسابه على تويتر: "سبب وصول الفيروس إلى لبنان هو (استهتار) من الجهات المعنية لأسباب مجهولة".

وتابع "المطلوب محاسبة كل مسؤول عن دخول الطائرة الإيرانية إلى البلاد.. ليست المرة الأولى التي يتحمل لبنان أزمات نتيجة فيروسات إيرانية تدخل بلا حسيب ولا رقيب.. حمى الله لبنان وشعبه".

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وطالب النائب عماد واكيم، عضو تكتل الجمهورية القوية الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون، الحكومة إلى التعامل بحرفية واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه ينبغي على الجميع التساؤل حول ما إذا كان مطار بيروت يتخذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تكتفي بالرد بنعم، فيما ينفي المواطنون العابرون هذا الأمر.

وزاد "الإصابة المكتشفة تدل على أن المواطنين كالعادة على حق، لا داعي للهلع إذا قمنا بالمطلوب".

كما دعا النائب السابق فارس سعيد عبر "تويتر" الحكومة إلى الاجتماع فورا وإعلان إلغاء الرحلات إلى إيران، "هل تنتظرون وصول الوباء إلى كل مدينة وبلدة؟!".

بعد الصواريخ.. كورونا إيرانية

في السياق، أعرب الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله عن تضامنه مع الشعب اللبناني عقب ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان قادمة من إيران.

وكتب الجار الله على حسابه بموقع "تويتر"، أمس: "الآن بعد الصواريخ الإيرانية لحزب الله، كورونا إيرانية للشعب اللبناني، يبدو أن طهران تسعى للتوطن في مدينة العرب لبنان.. الله يعين اللبنانيين.. ما أدري الرئيس عون هل يستطيع وقف الرحلات إلى مدينتي قم وطهران".





وتعليقا على تعليق رحلات لبنان من وإلى إيران، قال وزير الصحة لقناة LBC مساء أمس إن "قرار إلغاء الرحلات إلى إيران هو قرار حكومي وله اعتبارات سياسية".



ولفت رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، في تصريحات له اليوم السبت، إلى أنه لا يحق لنا منع أي رحلات إلى أي بلد إلا في حال أخلت دولة ما بواجباتها بالنسبة لقوانين الطيران المدني.

وأكد أنه "من وظائف الحكومة أخذ الإجراءات اللازمة في حال أرادت توقيف رحلات الطيران إلى دولة معينة".