بومبيو بعد لقائه السلطان هيثم: سنواصل شراكتنا القوية مع عمان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته بلقاء سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد خلال زيارته إلى العاصمة مسقط.

وكتب بومبيو عبر حسابه الشخصي في تويتر: "يشرفنا أن نلتقي اليوم بسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد"، مضيفا "سنواصل شراكتنا القوية مع عُمان لمواجهة التهديدات الإقليمية وتعزيز الرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة".

والتقى سلطان عمان هيثم بن طارق وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، الجمعة، بقصر العلم العامر بالعاصمة مسقط.

والجمعة، وصل بومبيو إلى العاصمة العمانية مسقط، قادما من السعودية في أول زيارة للسلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق.

وكان في استقبال بومبيو، خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا، يوسف بن علوي بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية العماني، والسفيرة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، وعدد من أعضاء السفارة.

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وكانت وكالة الأنباء العمانية أفادت بأن الجانبين استعرضا خلال اللقاء، الذي تم في قصر العلم العامر، أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

ورافق وزير الخارجية الأمريكي زوجته والسفيرة ليزلي إم تسو، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعينة لدى السلطنة، وديفيد شنكر مساعد، وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

وتعد زيارة بومبيو هي الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط منذ مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مطلع العام الجاري.





وقبل أن يتوجه للسعودية، أخبر وزير الخارجية الأمريكي الصحفيين بأنه سيقضي الكثير من الوقت في الرياض لـ"مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن إيران على وجه الخصوص"، داعيا في الوقت ذاته النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه "بشكل جذري".