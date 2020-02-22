استشهاد فلسطيني بالقدس على يد الاحتلال بزعم تنفيذ محاولة طعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد شاب فلسطيني، صباح السبت، قرب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، على يد الشرطة الإسرائيلية بعد مزاعم بمحاولة تنفيذ عملية طعن.
وقال شاهد عيان، لـ"العين الإخبارية"، إن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني في منطقة "باب الأسباط" المؤدية للمسجد الأقصى، مضيفا أنه تم ترك الفلسطيني مصابا على الأرض، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وطواقم الإسعاف.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنه "تم إطلاق النار على المهاجم وقتله.. حاول طعن عناصر من الشرطة الإسرائيلية الذين تواجدوا في المكان"، دون مزيد من التفاصيل.
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