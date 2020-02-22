القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهِر مطعماً غير اعتيادي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على هيئة زنزانة في سجن.
في هذا المطعم الغريب، استعان المصممون بأقفاص وقضبانٍ حديدية يقدّمون فيها الأطعمة والمشروبات إلى الزبائن، بينما يقوم على خدمتهم عاملون يرتدون ملابس السجن البرتقالية.
وقال مصوِّر الفيديو أحد العاملين استقبله بالزي البرتقالي الخاص بالمساجين، لافتاً إلى استخدام ألوان السجن والأبواب الحديدية والقضبان في تصميم المطعم.
وعلّق على الفيديو قائلاً: "كنت مفكر هيقدموا لنا أكل المساجين عدس وحلاوة مثل ما نراه في الأفلام لكن فاجأوني بهذه الأطباق".
وحظي المقطع المصوِّر انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بكثير من التعليقات الساخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مطعم سعودي "يسجن" زبائنه.. الأكل في أقفاص حديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.