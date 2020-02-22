تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد.



وبحسب مصادر إعلامية، الحالتان هما لزائر إيراني يبلغ من العمر 70 عاماً وحالته الصحية غير مستقرة ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة، وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته البالغة من العمر 64 عاماً.

وذكرت الوزارة في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض ولضمان سلامة المجتمع.

ووفق الدراسات المتوفرة حتى الآن والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 80% من المرضى يصابون بأعراض خفيفة كالحمى والسعال ويتماثلون للشفاء، وأن نسبة الوفاة بفيروس كورونا الجديد لا تتجاوز 0.2% لكن تزداد النسبة مع التقدم في العمر أو إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة مسبقا.

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وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 13 حالة تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقاً.

وأكدت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالإمارات، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات.

ونصحت الوزارة الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

وذكرت أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي، والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.