شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تعلن موقفها بشأن إطلاق النار غربي ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لعملية إطلاق النار وترويع الأبرياء في مدينة هاناو غربي ألمانيا والتي راح ضحيتها عدد من الأبرياء.

Advertisements وجددت الامانة العامة لمنظمة التعاون التأكيد على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب. معبرة عن تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. وقدمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء..متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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