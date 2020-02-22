وزير الصحة اعلن عن عدم وجود اي حالات جديدة لمرضى الكورونا

اشار وزير الصحة ​حمد حسن​ ردا على سؤال حول وجود اصابات جديدة بمرض ال​كورونا​، الى اننا "نعلن عن وجود اي حالة مصابة بكورونا على الملاء بالاعتماد على الفحوصات، بالاضافة للعوارض هناك فحص مخبري دقيق بالمستشفى"، واكد ان "الاجراءات التي تقوم بها ​وزارة الصحة​ بكافة الموانئ هي اجراءات جدية، و​منظمة الصحة العالمية​ اعلنت عن جدية الاجراءات في ​مطار بيروت الدولي​ بعد الكشف عن الحالة مبكرا، وهذا مدعاة فخر مسؤول وليست مذمة".

ودعا حسن بعد جولة في ​مستشفى النبطية الحكومي​، الاعلام "للالتزام المسؤول، ونحن نؤكد ان الاعلام هو الشريك المسؤول لدحر الذعر المفرط، وهناك ارشادات يجب الالتزام بها، الا انه يجب ان لا نترك الاشاعات المغرضة في ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ان تؤثر بنا".

واعلن ان "الحالتين في النبطية موجودين في حجر منزلي، واذا كان هناك اي عوارض مستشفى النبطية الحكومي على اهبة الاستعداد لاستقبال الحالات والاجراءات كافية. واوضح ان لا عوارض على الحالتين وهما فقط قدما من منطقة قم وعملا على التبليغ عن ذلك، واليوم الزيارة لكشف المعطيات الناقصة".