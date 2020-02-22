أبو زيد: لخطة طوارىء تطمئن اللبنانيين من كورونا

دعا النائب السابق ​أمل أبو زيد​ "​الحكومة اللبنانية​ وتحديدا ​وزارة الصحة​ الى اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية ضمن خطة طوارىء وطنية لطمأنة اللبنانيين من فيروس ​الكورونا​ والعمل بكل ما أوتيت من جهود وحملات توعية لعدم تفشي هذا الوباء". إضغط للمزيد

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