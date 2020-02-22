النشرة: اخماد حريق مكيف داخل فيلا في شرق صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عناصر اطفاء ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريق مكيف داخل فيلا عبد البابا في ​الصالحية​ في شرق صيدا، والاضرار مادية فقط.

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