نقابة الصيادلة: الصيدلي لا يتحمل اي مسؤولية عن فقدان الكمامات او ارتفاع اسعارها

أكدت نقابة صيادلة لبنان ان "الصيدلي لا يتحمل اي مسؤولية عن فقدان الكمامات الطبية او ارتفاع اسعارها عند بعض الوكلاء، والصيادلة يقومون بواجبهم الانساني للحفاظ على صحة المواطن".
وشددت على الدور الاساسي والطليعي، للصيدلي في الحفاظ على صحة الموطن، وسيّما في هذه الفترة الراهنة وخطر انتشار فيروس كورونا. وهو ما فتىء يمارس هذا الدور كخط دفاع اول عن صحة المواطن متحملا كامل مسؤوليته ، من ترشيدٍ واعطاء النصح، والتوعية على مخاطر هذا الداء وطرق الوقاية منه.
ودعت الى التوجه الى الصيدليات لتلقي الارشادات الضرورية، شاكرةً الصيادلة على الدور الكبير الذي يضطلعون به خدمةً للمريض والوطن.
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