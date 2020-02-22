وصل وزير الصحة العامة حمد حسن الى مستشفى النبطية الحكومي للاطلاع على الاجراءات لمكافحة فيروس كورونا.
واوضح حسن اننا نتابع حالتين لديهما عوارض إنفلونزا عادية وحضرنا إلى المستشفى لنؤكد أن المستشفيات كافة على أهبة الاستعداد. ولفت الى انه سيتم التوضيح للراي العام اي تطور بالقضية.
وكان وزير الصحة قد جال في مستشفى صيدا الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة وصل الى مستشفى النبطية الحكومي للاطلاع على الاجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.