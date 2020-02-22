وزير الصحة وصل الى مستشفى النبطية الحكومي للاطلاع على الاجراءات

وصل وزير ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​ الى ​مستشفى النبطية الحكومي​ للاطلاع على الاجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

واوضح حسن اننا نتابع حالتين لديهما عوارض إنفلونزا عادية وحضرنا إلى المستشفى لنؤكد أن المستشفيات كافة على أهبة الاستعداد. ولفت الى انه سيتم التوضيح للراي العام اي تطور بالقضية.

وكان وزير الصحة قد جال في مستشفى صيدا الحكومي.