كشفت مصادر رسمية لـ "مستقبل ويب" ان النتائج الأولية لفحوصات راكبي الطائرة الإيرانية أظهرت إصابة أربعة منهم في ​مستشفى​ بيروت الجامعي حتى الآن، وأن نتائج أخرى ستصدر تباعاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر المستقبل ويب: 4 مصابين بكورونا في مستشفى بيروت الحكومي حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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